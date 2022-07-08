ABD'li orgeneralden Çin açıklaması

ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David Berger, olası bir çatışmaya girmeleri durumunda Çin ordusunun komuta kontrol mekanizması ve lojistik unsurlarının öncelikli hedef olacağını, Çin’in de benzer seçeneklere yönelmesini beklediklerini söyledi.
Washington merkezli Hudson Enstitüsünde konuşan Orgeneral Berger, ABD Deniz Piyadelerinin yeni savaş doktrini ve kuvvet dizaynı üzerine değerlendirmede bulundu.
Lojistik konusunun artık istihbarat kadar kritik olduğuna dikkati çeken Berger, operasyon planlamalarında lojistiğin de ilk ele alınan konu haline geldiğini dile getirdi.
"LOJİSTİK VE SAVAŞ ALANINA DAİR BİLGİ ÇOK ÖNEMLİ"
AA'nın haberine göre; General Berger, lojistiğin yanı sıra savaş alanına dair bilginin de son derece kritik olduğunu Rusya-Ukrayna savaşında çok net gördüklerini kaydetti.
Çin gibi bir ülke ile karşı karşıya geldiklerinde ABD kuvvetlerinin dayanmasını sağlamak için yapılacaklarının ne olduğunu ilişkin soruya yanıt veren Berger, “İlk başta yumuşak noktaları hedef alacağız. Bu da tahmin edeceğiniz üzere hem lojistik unsurlar hem de komuta kontrol mekanizması.” dedi.
ABD’li komutan, ayrıca son 20 yılda Çin'in de Amerikan ordusunun komuta kontrol mekanizmasını nasıl zayıflatacağı üzerine çalıştığını çünkü ABD ordusunun operasyonlarda komuta kontrole çok önem verdiğini bildiğini söyledi.
Berger, "Bir çatışma olursa onlar da bizim komuta kontrol mekanizmamızı hedef alacaktır." diye konuştu.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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