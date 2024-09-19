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        Haberler Dünya ABD'li jeopolitik uzmanı Outzen: Lübnan'daki saldırılar 21. yüzyılda yeni bir tehdit | Dış Haberler

        ABD'li jeopolitik uzmanı Outzen: Lübnan'daki saldırılar 21. yüzyılda yeni bir tehdit

        ABD'li emekli Yarbay Rich Outzen, cep telefonlarına patlayıcı konulmasının yeni bir yöntem olmadığını ancak Lübnan'da gerçekleştirilen saldırının, hazırlık aşaması, kullanılan yöntem ve çoklu saldırı konsepti bakımından bir ilk olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 01:28 Güncelleme: 19.09.2024 - 01:28
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        'Lübnan'daki saldırılar yeni bir tehdit'
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        ABD’li jeopolitik uzmanı emekli Yarbay Rich Outzen, Lübnan’da bombalı çağrı cihazı ve telsiz saldırısının hacmi itibarıyla 21. yüzyılda herkesin dikkate alması gereken yeni bir tehdit türü olduğunu söyledi.

        AA'nın sorularını yanıtlayan emekli Yarbay Outzen, cep telefonlarına patlayıcı konulmasının yeni bir yöntem olmadığını ancak Lübnan’da gerçekleştirilen saldırının, hazırlık aşaması, kullanılan yöntem ve çoklu saldırı konsepti bakımından bir ilk olduğunu belirtti.

        Outzen, bu kadar çok sayıda patlayıcının aynı anda uzaktan patlatılmasının başka devletlerin ve çok az da olsa bazı örgütlerin yapabileceği bir eylem türü olduğunu kabul etmek gerektiğini dile getirdi.

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        ABD ordusunda muharip asker olarak Irak ve Afganistan gibi ülkelerde bulunan ve ABD Dışişleri misyonlarında askeri ateşe olarak görev yapan emekli Yarbay Outzen, "Bu ölçekte ve derinlikte bir saldırıyı kopyalamak pek çok grup için zor olsa da hassas bölgeler için, havalimanları, siyasi karargahlar ve ulusal liderler için dikkat edilmesi gereken hususlar listesine alınmalı. Kesinlikle 21. yüzyılda hepimizin endişe etmesi gereken yeni bir tehdit." dedi.

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        Outzen, "Lübnan’daki patlamaların arkasında İsrail’in olduğu konusunda çok az kişinin şüphesi var." diye konuştu.

        Operasyonun detaylarına bakıldığında askeri değil, istihbarı nitelikte olduğunu belirten Outzen, "İran, doğrudan İsrail ile savaş halinde olmasa da vekilleri destekleyerek onunla çatışıyor." ifadesini kullandı.

        Outzen, İsrail’in bu unsurlarla konvansiyonel bir çatışmaya girmek yerine onların zayıf olduğu istihbarat yöntemlerini kullanmayı tercih ettiğini düşündüğünü belirtti.

        ABD’de genel kanaatin, İsrail istihbaratının Hizbullah’ın verdiği siparişi tespit ederek ya üretim merkezinde ya da sipariş yoldayken müdahale ederek cihazlara patlayıcı koyduğu yönünde olduğunu söyleyen Outzen, son telsiz patlamalarının, fiziki bir manipülasyonla cihazlara müdahale edildiği ihtimalini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

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        Outzen, özellikle Batı’nın olayın tedarik zinciriyle ilgili kısmına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, ciddi çevrim içi ticaret şirketlerinin bu olaydan yola çıkarak güvenlik tedbirlerini gözden geçireceğini söyledi.

        Çevrim içi sipariş sitelerinin kötü niyetli gruplar tarafından terör saldırısı için kullanılmasını "gerçek bir tehdit" olarak nitelendiren Outzen, "Eğer bir kutu muz veya sebze sepeti sipariş ediyorsanız bu o kadar büyük bir tehdit olmayabilir, ama elektronik cihazların güvenliği daha ciddiye alınması kesinlikle gerekli." dedi.

        Outzen, bu olaydan yola çıkarak önemli dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı.

        LÜBNAN'DA SİBER SALDIRI

        Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

        Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

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        Ülkede bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

        Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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        #israil
        #lübnan
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