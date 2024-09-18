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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, derdi de yoktur" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, "Maksimalist yaklaşımların sürece zarar verdiğini düşünüyoruz" diyen Erdoğan şunları söyledi: "Siviller eliyle yapılmış, tamamen sivil iradenin ürünü bir anayasa, 15 Temmuz gecesi göğsünü tanklara siper eden kahraman milletimize karşı borcumuzdur. Milletimizi darbe anayasasından kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Siyaset kurumunun da yapıcı ve mutedil yaklaşması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU? Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini söylemişti. Yapıcıoğlu, şunları kaydetmişti: "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha; anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasanın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı, anladınız mı? 4. madde, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."