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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcındayız | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcındayız

        Lübnan genelinde son 24 saatte önce çağrı cihazları bugün de telsizlerde patlamalar meydana geldi. Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv yönetimi ise konuya dair sessizliğini koruyor. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hizbullah ile çatışmalar nedeniyle İsrail'in kuzeyinden tahliye edilen İsraillileri "güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceklerini" belirtti. Siber saldırıların ardından İsrail ordusu, Lübnan sınırına asker göndermeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 21:05 Güncelleme: 18.09.2024 - 22:02
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        'Savaşta yeni aşama'
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        İsrail basınındaki haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssünü ziyaret etti. Gallant burada yaptığı açıklamada "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz." dedi.

        Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor." diye konuştu.

        İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu.

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        NETANYAHU NE DEDİ?

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan’da yaşanan patlamalar sonrası X sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Daha önceden de söylediğim gibi (İsrail) kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz. Tam olarak yapacağımız bu." ifadesini kullandı.

        İsrail Başbakanı, ülkesine atfedilen Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırılara ise değinmedi.

        HALEVİ: BEDEL YÜKSEK OLMALI

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Lübnan’da yaşanan telsiz patlamalarının ardından artan gerilim sonrası Kuzey Komutanlığı'nda durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

        Halevi, Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği kuzey sahası için saldırı ve savunma planlarını onayladığını açıkladı.

        Hizbullah ile çatışmalar nedeniyle tahliye edilen kuzeydeki İsraillileri evlerine döndürecek güvenlik koşullarını oluşturmaya kararlı olduklarını vurgulayan Halevi, “henüz etkinleştirmedikleri birçok kabiliyetleri olduğu ve bunlardan bazılarını burada (Kuzey Komutanlığı'nda) gördüklerini” savundu.

        Halevi, “Her aşamada, Hizbullah için bedel yüksek olmalı." ifadelerine yer verdi.

        İSRAİL’DE ASKERİ HAREKETLİLİK

        Lübnan’da düzenlenen siber saldırıların ardından İsrail ordusu, bazı güçlerini kuzey sınırına kaydırma kararı aldı.

        ABC News’in haberine göre aylardır Gazze Şeridi’nde bulunan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 98. Tümeni, Lübnan sınırına gönderildi.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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