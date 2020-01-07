AA'nın haberine göre; Los Angeles Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Weinstein'ın 18 Şubat 2013'te Los Angeles'ta bir kadının otel odasına zorla girerek tecavüz ettiği, ertesi gün de Beverly Hills'teki otel suitinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.



Açıklamada, Weinstein'ın bu olaylardan iki gün sonra Oscar Ödül Töreni'nde o sırada hamile olan modacı eşi Georgina Chapman ile kameralara poz verdiği kaydedildi.