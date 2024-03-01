Eski ABD'li diplomat Küba casusu çıktı

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73 yaşındaki Eski ABD'li diplomat Victor Manuel Rocha yabancı bir hükümetin ajanı olarak hareket ettiğine dair federal suçlamaları kabul edeceğini söyledi.

Savcılar ve Rocha'nın avukatı, Rocha'nın suçunu itiraf etmesi ve cezasının verilmesinin planlandığı 12 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkacağını belirtti.

İlk gözaltına alındığında suçlamaları reddeden Rocha, Perşembe günü ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Beth Bloom'un savunmasını suçlu olarak değiştirmek isteyip istemediğini sorması üzerine 'Kabul ediyorum' dedi. Bunun karşılığında savcılar, elektronik dolandırıcılık ve yalan beyanda bulunma dahil olmak üzere 13 suçlamanın düşürülmesini kabul etti.

Büyükelçi Rocha, habere göre Miami'nin seçkinleri arasında aristokrat tavrıyla tanınıyordu. 1998 ile 2005 yılları arasında Küba'ya karşı FBI'ın karşı istihbaratını denetleyen Peter Lapp, davanın hızlı çözümlenmesinin sadece Rocha'ya değil, aynı zamanda Küba'nın ABD dış politikasına nüfuzu hakkında hükümete de fayda sağladığını söyledi.

Associated Press'e göre istihbarat davalarında sanık genellikle casuslukla suçlanır. Ancak Rocha, yabancı ajan olarak hareket etmek gibi daha hafif suçlarla suçlandı. Bu cezalar azami 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası gerektiriyor ve uzmanlara göre bu da savcılarla Rocha'nın anlaşmaya varmasını kolaylaştırıyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.