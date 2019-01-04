ABD Kongresi'nin ilk Müslüman kadın üyeleri Kuran'a el basarak yemin etti

04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ara seçimlerde ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman kadınlar, Somali kökenli İlhan Omar ve Filistin kökenli Rashida Tlaib, Perşembe günü Kuran'a el basarak yemin etti. Tlabi, Filistinlilere özgü yerel kıyafetle yemin ederken, Omar da Kongre'ye giren ilk başörtülü kadın oldu.
6 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde Michigan'dan seçilen Demokrat Parti üyesi Filistin asıllı Rashida Tlaib ile Minnesota'dan seçilen Somali asıllı İlhan Omar, Perşembe günü yemin etti.
Rashida Tlaib, Filistin doğumlu annesinin diktiği Filistinlilere özgü yöresel "thobe" adı verilen elbiseyi giydi.
Tlaib'in annesi 20 yaşındayken ABD'ye yerleşmişti. Büyükannesi hâlâ Batı Şeria'da yaşayan Tlaib, görevine başladıktan sonra bir delegasyonla birlikte bölgeye gitmeyi umduğunu söyledi.
Yemin etikten sonra attığı tweette de, "Bu gerçekten oldu. Ben bir ABD Kongre üyesiyim. Filistinli göçmenlerin kızı olan, [geçmişte] İngilizce konuşamayan, güneybatı Detroit'ten gelen bir kız için hiç fena değil" yazdı.
https://twitter.com/RashidaTlaib/status/1080981386234920961
Kongre'ye geleneksel Filistin kıyafetiyle giden Tlaib, sosyal medyada da "Thobe'nunu Tweetleyin" etiketini paylaşarak takipçilerine, thobe adı verilen Filistinlilere özgü kıyafetlerinin fotoğraflarını paylaşma çağrısı yaptı. Birçok kadın çağrıya karşılık verdi.
https://twitter.com/alaamilb/status/1080867805967245313
https://twitter.com/Zkahuk/status/1080858368061902848
Detroit Free Press'e verdiği röportajda Tlaib, ABD'nin 3. Başkanı ve "kurucu babalarından" olan Thomas Jefferson'a ait 1734'ten kalma Kuran'a el basarak yemin edeceğini söylemişti. Ancak vazgeçerek ailesine ait Kuran'a el bastı.
Tlaib, aynı röportajda "Yemin ederken Kuran'a el basarak Amerikan halkının ne kadar geniş bir geçmişe sahip olduğunu, hepimizin adalet ve özgürlüklere olan sevgisini göstereceğim" demişti.
Somali asıllı Omar da hayatını kaybeden dedesinden kalma Kuran'a el basarak yemin etti.
Yemin törenleri için belirli bir metin ve kural bulunmuyor. Ancak Kongre üyeleri genellikle İncil'e el basarak "ABD anayasasını tüm dahili ve harici düşmanlardan korumaya" yemin ediyor.
12 yıl önce Michigan eyaletinden seçilen ve ABD'nin ilk Müslüman Kongre üyesi olan Keith Ellison da yine Jefferson'ın Kuran'ına el basarak yemin etmişti.
Ellison'ın bu hareketi dönemin muhafazakar Hristiyan Kongre üyelerinin büyük tepkisini çekmişti.
Filistinli Tlaib'in yanı sıra, Kongre'ye giren ilk yerli Amerikalı kadın olan Deb Haaland da Pueblo kabilesine ait geleneksel bir kıyafet giydi.
Demokrat Haaland, New Mexico'dan Kongre'ye seçildi.
Ara seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı yenilenirken, 100 sandalyeli Senato'nun 35 üyesi için sandık başına gidilmişti. Kongre'ye yeni seçilen üyeler Perşembe günü ülkenin dört bir yanından Washington'a gelerek yemin ettiler.
42 yaşındaki Rashida Tlaib, Filistinli bir anne babanın 14 çocuğundan en büyüğü olarak Detroit'te doğdu. Babası Ford fabrikasında işçiydi. Kendisi bir sosyal güvenlik uzmanı.
Tlaib, 2008'de Michigan'ın ilk Müslüman kadın eyalet meclisi üyesi oldu.
2016'daki Başkanlık seçiminde, dönemin Başkan Adayı Donald Trump'ın Detroit'teki konuşmasını kesen on kadar protestocudan biriydi.
Afrika kökenli Amerikalılar'ın yoğun olarak yaşadığı bir bölgeden yarışa giren Tlaib, işçi sınıfının haklarını savunan bir aday portresi çizdi.
Tlaib aynı zamanda Filistin asıllı ilk ABD Kongre üyesi oldu.
36 yaşındaki Ilhan Omar ise ailesiyle birlikte Somali'den kaçmalarının ardından Kenya'daki bir mülteci kampında yaşadı.
Aile daha sonra Lüteriyen Kilisesi'nin desteğiyle Minneapolis'e yerleşti.
Omar, 2016'da Minnesota'daki ilk Somali kökenli Amerikalı eyalet meclisi üyesi olmuştu.
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