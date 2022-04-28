ABD Kongresi'nden Yunanistan Başbakanı'na büyük jest

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Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Biden tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacak olan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i, 17 Mayıs'ta Kongre'de özel konuşma yapması için davet etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da 18 Mayıs'ta ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden 16 Mayıs 2022'de Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu ziyaretin "Yunanistan'ın bağımsızlığının 201. yıl dönümü ve iki ülke arasındaki ilişkilerin vurgulanması için iyi bir fırsat" olduğunu kaydeden Psaki, iki liderin, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin atılacak adımları ele alacağını aktarmıştı.

YUNANİSTAN-ABD İLİŞKİLERİ

Yunanistan ve ABD'nin son dönemdeki temasları Rusya-Ukrayna savaşı ve savunma sanayi konularında yoğunlaşıyor.

Yunan basını Atina'nın ABD'den gelen "Ukrayna'ya ilave silah tedarik etme" önerisini reddettiğini yazmıştı.

Ancak Yunanistan'ın, Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) karşı kendi savunmasını geliştirmeye çalışması nedeniyle İsrail yapımı Heron ve ABD yapımı MQ-9 İHA ve SİHA'ları edinmek için İsrail ve ABD ile müzakereler sürdürdüğü belirtiliyor.

Yunanistan geçtiğimiz ay Fransa ile büyük ölçekli bir savunma anlaşması imzalamıştı.