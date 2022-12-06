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ABD Kongresi'nden 6 Ocak Baskını'nda görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya

ABD'de 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre Baskını'nda görev yapan kolluk kuvvetlerine "Kongre Altın Madalyası" verildi.

Giriş: 06.12.2022 - 22:31 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Kongresi'nden 6 Ocak Baskını'nda görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
ABD'de 6 Ocak Baskını'ndaki kolluk kuvvetlerine madalya
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AA

Kongre binasında düzenlenen törende, baskına müdahale eden Kongre Polisi ve Washington DC Kent Polisi yetkililerine, Kongrede verilen en yüksek madalya olan "Altın Madalya" verildi.

Söz konusu madalyalar, 6 Ocak'taki "kahramanların" anılması için Kongre Polisi Genel Merkezi, Washington DC Polis Merkezi, Kongre ve Smithsonian Enstitüsüne konulacak.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, törende yaptığı konuşmada, "23 ay önce milletimiz, İç Savaş'tan bu yana demokrasiye en büyük saldırı ile karşı karşıya kaldı. 6 Ocak günü, korku ve kalp kırıklığı günüydü. Aynı zamanda görülmemiş bir kahramanlık günüydü." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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