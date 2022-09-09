ABD Kongresi açıldı, F-16 gündemde mi?

ABD Kongresi yaz tatili arasının ardından bu hafta yeniden çalışmalarına başladı. İç politikada en önemli gündem maddesinin 2023 federal bütçe görüşmeleri olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar dış politikadaki ana başlıkların ise ağırlıklı olarak Rusya, Çin, İran ve Ukrayna'ya yardım konusunun olduğunu söyledi.
ERDOĞAN'IN SÖZLERİ MANŞETTE
Rusya-Ukrayna meselesinde son dönem tartışmalar doğalgaz ve tahıl başlıkları üzerinde yoğunlaşıyor. Batı ile Rusya arasında doğalgaz ile ilgili tavan fiyat gerginliği ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna limanlarından çıkan tahılın yoksul ülkelere değil AB üyesi ülkelere ulaştırıldığı eleştirisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Rusya liderine haklı gören değerlendirmeler geldi. Erdoğan'ın "Rusya hafife alınmamalı" sözlerinin ABD medyasında yer aldığına dikkat çeken Çınar "Ancak Türkiye'nin denge politikası gütmesi ve tahıl konusunda Türkiye'nin liderliği dolayısıyla Biden yönetiminden sert yorumlar gelmedi" dedi. Ali Çınar önümüzdeki günlerde en önemli konunun ABD ve Avrupa'nın enerji krizinin çözümü ile ilgili ortak çalışmaları olacağını ifade etti.
F-16 KONUSUNDA SICAK GELİŞME
Türkiye-ABD ilişkileri açısından en önemli başlıklardan biri olan F-16 konusunda sıcak bir gelişme yaşandığını söyleyen Ali Çınar "ABD Dışişleri Bakanlığı Pakistan'a F-16 verilmesini onayladı ve tebligatı ABD Kongresine sundu. Acaba bundan sonra sırada Türkiye olur mu, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz" dedi. Çınar "Şu anda ilişkilerde inişli çıkışlı bir ortam olduğu için bu yıl içinde F-16 konusunun gündeme gelmesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü ABD Dışişleri Bakanlığı Kongrenin hazır olmadığını görüyor" şeklinde konuştu.
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