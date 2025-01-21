ABD: İran'a dair kilit kararlar alacağız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz CBS'de katıldığı bir programda Orta Doğu'ya ve İran'a ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Waltz İran'la ilgili sorulan soruya "İran, Netanyahu ve yönetimi sayesinde geri adım atıyor. Hamas da yapılan operasyonlarla zayıflatıldı. Diğer yandan herkes Hizbullah'ın Lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin çok provokatif ve gerilimi tırmandırıcı olacağını söylüyordu. Ne oldu? İsrail Nasrallah'ı öldürdü ve Lübnan'da gerçek bir fırsat yakalandı. Hamas izole edildi. Herkes Hizbullah'tan ciddi bir kahramanlık umuyordu. İran'ın hava savunması da yok edildi. Önemli kararlar alacağımız zaman geliyor ve bu kararı önümüzdeki ay alıyor olacağız." ifadeleri ile yanıt verdi.

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ABD ve İsrail basınında son 1 aydır İran'a yönelik bir saldırı olabileceğine dair haberler yer alıyor. Jerusalem Post gazetesinde çıkan bir haberde İsrail'in İran'ı vurmasının 2025 yılının en önemli olaylarından biri olabileceği iddia edildi. Diğer yandan Axios'ta yer alan haberlere göre Donald Trump ve ekibinin en önemli gündemlerinden biri İran olacak.

The Times of İsrael gazetesine konuşan İsrailli komutanlar ise "İran'ı vurmaya hazırız. Açıp haritaya bakın, İran Yemen'den daha yakın." dedi. İsrail Hava Kuvvetleri geçtiğimiz haftalarda Yemen'in başkenti Sana'ya şiddetli hava saldırısı düzenlemişti.