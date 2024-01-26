SON DAKİKA: ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?

SON DAKİKA: ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Perşembe günü ABD'nin Irak'taki askeri varlığının azaltılmasına kapıyı açık bırakmıştı.

Austin, Pentagon tarafından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Bağdat hükümetinin daveti üzerine Irak'ta kaldığını söylemişti.

Washington Post'un haberine göre Pentagon yetkilileri, Irak'ta yaklaşık 2500 ABD askerinin kaldığını ve 900 askerin de İran'a karşı tampon olarak Suriye'ye konuşlandırıldığını belirtiyor. Ancak habere göre Iraklı yetkililer, ABD'nin hava saldırılarıyla misilleme yapmasına giderek daha fazla öfkeyle karşılık veriyor.

Austin'e göre ise, her iki hükümetin ulusal güvenlik yetkililerinden oluşan bir grup olan ABD-Irak Yüksek Askeri Komisyonu'nun önümüzdeki toplantılarında mevcut tehdidi, kalan gereksinimleri ve Irak ordusunun yeteneklerini göz önünde bulundurarak ülkedeki ABD kuvvetlerinin bölgedeki varlığını ele alacak.

Iraklı yetkililer, yaptıkları açıklamada toplantıların başladığını kabul etti ancak ABD güçlerinin ayrılmasını isteyip istemeyeceklerine yönelik sorulara yanıt vermedi.

Pentagon sözcüsü Sabrina Singh ise Perşembe günü, toplantıların ABD güçlerini Irak'tan çekmeye yönelik bir müzakere olduğunu yalanladı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.