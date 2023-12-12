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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD ile İsrail arasında neler oluyor?

        ABD Başkanı Biden: İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

        ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından Washington yönetiminin görüşünün aksine, Gazze'de kalıcı işgal görüşünü savunmaya devam etti. ABD ile İsrail arasında neler oluyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:07 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:03
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        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
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        İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, Filistin ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na atıfla "Pozisyonumu netleştirmek isterim; İsrail’in Oslo hatasının tekrarlamasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

        Oslo Anlaşmaları, İsrail'in anlaşma karşılığında Gazze'deki işgalini sonlandırmasını beraberinde getirmişti.

        NETANYAHU, ABD İLE GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLDUĞUNU BELİRTTİ

        Netanyahu, Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

        İsrail Başbakanı, “Umarım, bu konuda da bir anlaşmaya varırız.” değerlendirmesinde bulundu.

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        Başkan Biden ve ekibiyle yoğun bir diyaloğun ardından Gazze’ye kara harekatı için “tam destek” aldıklarını kaydeden Netanyahu, böylece “savaşın durdurulması yönündeki uluslararası baskıların” engellendiğini aktardı.

        ABD’ye, "Hamas'ın yok edilmesi ve İsrailli rehinelerin geri dönmesi" hususunda verdiği destek için teşekkür eden Netanyahu, açıklamasında "Gazze ne Hamasistan ne de Fetihistan olacak." ifadesine yer verdi.

        ABD YÖNETİMİNİN GÖRÜŞLERİ NELER?

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'nin geleceğine ilişkin 4 Aralık’ta ABC News'e demeç vermiş, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin Yönetimi" görmek istediklerini belirtmişti.

        İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunan Kirby, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil." demişti.

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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal sona erdiğinde "Filistin Yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" açıklamalarına ilişkin Kirby, "(Netanyahu'nun) söylediği şey, şu anda reformdan geçmemiş bir Filistin Yönetimi'nin, kendisi için de bizim için de kabul edilemez olduğudur. Filistin Yönetimi'nin şu anda Gazze'de güvenilir bir yönetim kontrolü sağlayabilecek bir konumda olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 3 Aralık’ta Batı Şeria'daki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

        ABD'nin Filistin halkına ve bu halkın güvenlik, onur ve iradesine desteğini dile getiren Harris, iki devletli çözüm vurgusu yapmıştı.

        Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, "Dubai'de yaptığı görüşmelere binaen, Harris, Gazze'deki çatışmaların bitmesinin ardından ABD'nin fikirlerini görüştü ve yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze'ye desteğini dile getirdi." ifadeleri yer aldı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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