NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor

New York Times'ın ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, iki ülke askeri yetkililerinin Rusya-Ukrayna savaşı üzerine yaptıkları görüşmelerde savaşa ilişkin gelecek sene uygulanmak üzere bir plan oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.

Habere göre, yetkililer, söz konusu arayışın sebebinin, Ukrayna'nın, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerini yeniden kazanmak için aylardır devam eden karşı saldırılarının etkili olmaması olduğunu aktardı.

Rusya'nın gücünü artırdığının altını çizen ABD'li yetkililer, bu ülkenin "daha fazla asker, mühimmat, füze ve çoğu İran tarafından tedarik edilen savaş dronlarına" sahip olduğunu ifade etti.

ABD'nin askeri tavsiye için Ukrayna'ya önemli bir general yolladığı belirtilirken, iki ülkenin askeri yetkilileri stratejiye ilişkin detayları Almanya'nın Wiesbaden şehrinde yapılacak görüşmeler sonucu netleştirmeyi umduklarını kaydetti.

"UKRAYNA'NIN GERÇEKÇİ OLMAYAN BEKLENTİLERİ VAR"

ABD'nin Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelerin korunmasına ilişkin daha temkinli bir strateji için çabaladığını vurgulayan yetkililer, Ukrayna'nın ise daha saldırı odaklı planlama yaptığını ifade etti.

Ukrayna'ya yapılan yardımlara ilişkin Cumhuriyetçiler tarafından gösterilen tepkilere de dikkati çeken yetkililer, Ukrayna'nın ABD tarafından gönderilen mühimmatlara ilişkin, "milyonlarca top mermisi" gibi gerçekçi olmayan beklentilere sahip olduğunu aktardı.

Ukrayna'nın daha kısıtlı bir bütçeyle savaşmak zorunda olacağını söyleyen ABD'li yetkililer, stratejide bir değişiklik olmaması halinde 2024'te, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı yılı olmasına rağmen sınırlarda kayda değer bir değişiklik olmayan 1916'ya benzer bir tabloyla karşılaşılabileceğine dikkati çekti.

REKLAM

KONGREDE "UKRAYNA'YA YARDIM" KRİZİ

ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakikada iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.

Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.

Ancak Senato'dakilerin başı çektiği, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.

Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.