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        Haberler Magazin Yüsra Geyik: Biri insafa geldi - Magazin haberleri

        Yüsra Geyik: Biri insafa geldi

        Etiler'de objektiflere yansıyan Yüsra Geyik, taşınma telaşı olduğunu belirtti. Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Zamlardan dolayı taşınamıyorduk. Sağ olsun biri insafa geldi" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 07:35 Güncelleme: 12.12.2023 - 07:35
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Yağmur' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, Etiler'deydi. Geyik, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

        • 2

          "ÇOK SEVDİĞİM BİR PROJE"

          Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yüsra Geyik, "Aile', çok sevdiğim bir proje. Çalışırken keyif alıyorum" açıklamasında bulundu.

        • 3

          "BİRİ İNSAFA GELDİ"

          Ev taşıdığını dile getiren Geyik, "Zamlardan dolayı taşınamıyorduk. Sağ olsun biri insafa geldi. Bu sıralar ev taşıma telaşım var. 2023 benim adıma güzel geçti ama astrologlar 2024'ün daha güzel geçeçeğini söylüyor. Ben böyle şeylere inanırım ama kararlarımı etkilemez" şeklinde konuştu.

        • 4

          "MANTIĞIN GİRMEDİĞİ TEK YER AŞKTIR"

          Ayrıca Yüsra Geyik, gazetecilerin, "Nasıl bir aşk istersiniz?" sorusunu da cevapladı. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, "İstediğim aşkı bulmuşumdur bence. Mantığın girmediği tek yer aşktır" dedi.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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