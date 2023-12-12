Kayresi'de korkunç olay! Ölen 12 yaşında, zanlı 13 yaşında
Kayseri'de çocukların kavgası feci bitti. 12 yaşındaki Hürkan Samet Durmaz, tartıştığı arkadaşı 13 yaşındaki T.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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Kayseri'de Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
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Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi.
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Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Bu sırada T.Ş. Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kaçan zanlı T.Ş., polis tarafından gözaltına alındı.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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