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        ABD ile Husiler arasında ateşkes sağlandı

        Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Husiler arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Kızıldeniz'deki saldırılar sona erecek ve ticari gemilerin seyrüsefer güvenliği garanti altına alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 23:00 Güncelleme: 06.05.2025 - 23:00
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        ABD ile Husiler arasında ateşkes
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        Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen’in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıkladı.

        Bakan Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Umman’ın, Yemen’in başkenti Sana'daki ilgili makamlar (Husiler) ve ABD ile gerginliği azaltma amacıyla gerçekleştirdiği son görüşmeler ve temasların ardından, çabalar iki taraf arasında bir ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı.” dedi.

        Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sorun yaşamayacağına dikkati çeken Busaidi, “Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

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        Umman’ın çabalarına olumlu yaklaşım gösteren taraflara şükranlarını sunan Busaidi, bunun herkes için adalet, barış ve refaha ulaşma yolunda birçok bölgesel konuda daha fazla ilerlemeye yol açmasını umduğunu vurguladı.

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Filistin ve Gazze Şeridi'ne destek amacıyla İsrail'e ve Kızıldeniz'de ABD ve İsrail'le bağlantılı gemilere saldırılar düzenliyordu.

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