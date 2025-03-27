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        Haberler Dünya ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, El Salvador'da suçluların tutulduğu hapishaneyi ziyaret etti | Dış Haberler

        ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, El Salvador'da suçluların tutulduğu hapishaneyi ziyaret etti

        ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, El Salvador'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, ABD'nin iade ettiği suçluların bulunduğu ve Amerika kıtasının en büyük yüksek güvenlikli hapishanesi olarak kabul edilen hapishaneyi ziyaret etti. Noem, burada yaptığı incelemelerin ardından paylaştığı mesajında, "Başkan Trump ve benim, suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin!" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.03.2025 - 08:47 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:47
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          ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'a yaptığı resmi ziyarette ülkesinin iade ettiği suçluların bulunduğu hapishaneleri inceledi.

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          Ulusal basında yer alan haberlere göre Noem, Amerika kıtasının en büyük yüksek güvenlikli hapishanesi olarak kabul edilen Tecoluca kentindeki Terör Muhafaza Merkezi'ni (CECOT) ziyaret etti.

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          Noem, sosyal medya platformu X hesabından, mahkumların bulunduğu demir parmaklıkları gösteren görüntüleri paylaştı.

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          "GİTMEZSENİZ SİZİ BULACAĞIZ"

          İç Güvenlik Bakanı Noem, paylaşımında, hapishaneyi gezdiğini belirterek, "Başkan Trump ve benim, suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin! Eğer gitmezseniz, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve kendinizi bu El Salvador hapishanesinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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          El Salvador yetkililerinden yapılan açıklamada ise Noem'in ziyaretinin, iki ülke arasındaki diplomatik ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.

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          Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin bölgede güvenliği artırma çabaları kapsamında Noem'in, El Salvador'un Bölgesel Kontrol Planı ve çetelere karşı savaş politikalarının sonuçlarını yerinde incelediği ifade edildi.

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          Öte yandan ziyarette, ABD ve El Salvador arasındaki "Firar Edenlerin Yakalanmasına Yönelik Güvenlik İttifakı" (SAFE) doğrultusunda yeni bir işbirliği protokolü imzalandı.

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          Bu anlaşma, suçluların adli sicil bilgileri ile kaçakların verilerinin daha hızlı paylaşılmasını amaçlıyor.

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          Yetkililer, ABD ve El Salvador'un çetelere karşı ortak mücadelede işbirliğini güçlendireceğini vurguladı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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