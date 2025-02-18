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        Haberler Dünya ABD İç Güvenlik Bakanı, düzensiz göçmenlerden ülkeyi "derhal" terk etmelerini istedi | Dış Haberler

        ABD İç Güvenlik Bakanı, düzensiz göçmenlerden ülkeyi "derhal" terk etmelerini istedi

        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gündeminde düzensiz göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, göçmenleri ABD'yi "derhal" terk etmeleri, aksi takdirde sınır dışı edilecekleri konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:35
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        ABD'de göçmenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
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        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, düzensiz göçmenleri ülkeye bir daha geri dönmeyecek şekilde derhal terk etmeye çağırdı.

        Noem, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gündeminde olan düzensiz göçmenlere ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Düzensiz göçmenleri sınır dışı etmek için ülke çapında bir reklam kampanyası başlattıklarını kaydeden Noem, göçmenleri ABD'yi "derhal" terk etmeleri, aksi takdirde sınır dışı edilecekleri konusunda uyardı.

        Noem, "Trump'ın ülkemizdeki yasa dışı olarak bulunanlara net bir mesajı var, derhal ülkeyi terk edin. Eğer yapmazsanız, sizi buluruz ve sınır dışı ederiz. Bir daha asla geri dönemezsiniz." ifadesini kullandı.

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        "Sınır güvenliğini sağladığı için" Trump'a teşekkür eden Noem, "ABD'ye yasa dışı yollarla girmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. O günler geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

        TRUMP'IN GÖÇMEN KARŞITI KARARLARI

        Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

        Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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