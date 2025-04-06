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        Haberler Dünya ABD, Güney Sudan vatandaşlarının vizesini iptal etmek için hazırlıklara başladı | Dış Haberler

        ABD, Güney Sudan vatandaşlarının vizesini iptal etmek için hazırlıklara başladı

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Güney Sudan pasaportu sahiplerinin tüm vizelerinin iptal edilmesi ve ABD'ye girişlerinin önlenmesi hazırlıklara başladıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:19
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        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Sudan hükümetini "ABD'den faydalanmakla" itham ederek, Güney Sudan pasaportu sahiplerinin vizelerinin iptal edilmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

        ABD Dışişleri Bakanlığından Rubio'nun konuya ilişkin açıklaması yayımlandı.

        Açıklamada, "Ülkemizin göçmenlik yasalarını uygulamak, ABD'nin ulusal güvenliği ve halk emniyeti açısından kritik önem taşımaktadır. Her ülke, ABD de dahil olmak üzere başka bir ülke vatandaşlarını sınır dışı ettiğinde, vatandaşlarının dönüşünü zamanında kabul etmelidir." ifadesine yer verildi.

        Güney Sudan'ın bu ilkeye uymadığına dikkati çekilen açıklamada, Güney Sudan pasaportu sahiplerinin tüm vizelerinin iptal edilmesi ve ABD'ye girişlerinin önlenmesi için ek düzenlemeler getirilmesi için harekete geçildiği kaydedildi.

        Açıklamada, Güney Sudan'ın "tam işbirliği içinde" olduğunda bu eylemlerin gözden geçirileceği belirtildi.

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