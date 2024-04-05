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        Haberler Dünya ABD, Gazze'ye havadan insani yardım indirdi

        ABD, Gazze'ye havadan insani yardım indirdi

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Gazze'ye havadan yardımda bulunduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:13
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        ABD'den Gazze'ye havadan insani yardım
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'ye havadan yaklaşık 20 paket yardımda bulunduklarını açıkladı.

        CENTCOM'un X sosyal medya platformundan Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

        "C-130" tipi askeri uçaklarla yaklaşık 20 paket yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu yardımın 50 bin 680 öğüne denk geldiği kaydedildi.

        Açıklamada, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği aktarıldı.

        HUSİLERİN GEMİSAVAR BALİSTİK FÜZESİ İMHA EDİLDİ

        CENTCOM'dan yapılan başka bir açıklamada da Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan gemisavar balistik füzenin imha edildiği duyuruldu.

        ABD güçlerine herhangi bir hasar gelmediği aktarılan açıklamada, CENTCOM'un, seyrüsefer özgürlüğünü ve uluslararası suları koruma amacı güttüğü vurgulandı.

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        #ABD
        #gazze
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