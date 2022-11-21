Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ABD ile Galler, B Grubu'nda kozlarını paylaştı. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Karşılaşmaya etkili başlayan ABD, ilk 45 dakikada etkili ataklar geliştirdi. Oyun kurmakta zorlanan Galler ise rakibi karşısında pek fazla varlık gösteremedi. ABD, üstün oyununun karşılığını Ballon d'Or ödülü bulunan dünyaca ünlü Liberyalı eski futbolcu George Weah'ın oğlu Tim Weah'ın 36. dakikada kaydettiği golle aldı. Pulusic'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve ceza sahası içinde kaleci Hennessey ile karşı karşıya kalan Weah, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve ABD soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda toparlanan Galler, üst üste ürettiği pozisyonlarla rakibi karşısında büyük baskı kurdu. Galler, 82. dakikada yıldız oyuncusu Gareth Bale'ın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen ABD'li oyuncu Haji Wright, 74. dakikada Sargent'in yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmayı 43 bin 418 taraftarın takip ettiği açıklandı. B Grubu'nda alınan sonuçların ardından İngiltere 3 puanla ilk sıraya yerleşirken, 1!er puanlı ABD ve Galler 2 ve 3. sırayı paylaştı. 0 puanlı İran ise ilk maçların ardından son sırada yer aldı. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Stat: Ahmed bin Ali Hakemler: Abdulrahman Al Jassim, Taleb Al Marri, Saoud Al Maqaleh (Katar) ABD: Turner, Dest (Dk. 74 Yedlin), Zimmerman, Robinson, Ream, Adams, Musah (Dk. 74 Perry-Acosta), McKennie (Dk. 66 Aaronson), Pulusic, Weah (Dk. 88 Morris), Sargent (Dk. 74 Wright) Galler: Hennessey, Williams (Dk. 79 Johnson), Davies, Mepham, Rodon, Roberts, Wilson (Dk. 90+3 Thomas), Ramsey, Ampadu (Dk. 90+5 Morrell), Bale, James (Dk. 46 Moore) Goller: Dk. 36 Weah (ABD), Dk. 82 Bale (Penaltıdan) (Galler) Sarı kartlar: Dk. 11 Dest, Dk. 13 McKennie, Dk. 51 Ream, Dk. 90+10 Perry-Acosta (ABD), Dk. 40 Bale, Dk. 45+2 Mepham (Galler)