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ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2023 Nisan ABD enflasyon verileri beklentisi ne yönde?

ABD enflasyon verileri bekleniyor... ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri rakamları gündemdeki yerini aldı. Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. ABD TÜFE verilerinin açıklanmasıyla, ekonomideki gidişata yönelik beklentiler netleşecek. Yatırımcıların gözü "ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte 2023 Nisan ABD enflasyon beklentisi ile ilgili detaylar...

Giriş: 10.05.2023 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • Küresel piyasalarda, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlenirken, devam eden borç krizine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Peki, ABD enflasyon oranları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Nisan ayı ABD enflasyon beklentisine dair bilgiler...

  • ABD ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Nisan ayı ABD enflasyon verilerinin, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü yani bugün saat 15.30'da açıklanması bekleniyor.

  • ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Fed New York şubesinin açıkladığı verilere göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 4,4'e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'ya çıktı.

    Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini bildirdi. Buna göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.

    Söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve beklentileri aşan makroekonomik veriler etkili olurken, New York Fed Başkanı John Williams, dün, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini belirtti.

  • Ülkede işsizlik oranının yavaş büyümenin bir sonucu olarak bu yıl yüzde 4-4,5 civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiğini aktaran Williams, istihdam artışının işçi talebinin yavaşladığına dair işaretler arasında güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

    Williams, Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini anımsatarak, bu yıl faizlerin düşmesi için bir sebep görmediğini, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti.

  • Öte yandan, ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle borç limiti konusunu görüştü.

    Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

    Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların "bekle-gör" tutumu takındığını aktararak, Fed'in faiz artışlarının resesyon riskini beslemesinin Asya borsalarını baskıladığını söyledi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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