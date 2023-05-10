Ülkede işsizlik oranının yavaş büyümenin bir sonucu olarak bu yıl yüzde 4-4,5 civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiğini aktaran Williams, istihdam artışının işçi talebinin yavaşladığına dair işaretler arasında güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Williams, Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini anımsatarak, bu yıl faizlerin düşmesi için bir sebep görmediğini, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti.