ABD enflasyon verileri açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

REKLAM advertisement1

TÜFE, eylülde de yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,6 artış kaydederken, ekimde yıllık enflasyon son 7 ayda ilk kez hızlandı.

GIDA FİYATLARI ARTTI, BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ Bu dönemde beklentilere paralel gelen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,4 olmuştu. Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,4 yükselirken, TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkı yaptı. Gıda fiyatları da ekimde aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Öte yandan benzin fiyatları ekimde yüzde 0,9 azaldı. REKLAM Yıllık bazda ise barınma fiyatları yüzde 4,9, gıda fiyatları yüzde 2,1 arttı. Benzin fiyatları ise yıllık bazda yüzde 12,2 azalış kaydetti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERE PARALEL Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde, eylülde de olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi. Geçen ay çekirdek enflasyon da beklentilere paralel gerçekleşti. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.