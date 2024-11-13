Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.300,30 %0,80
        DOLAR 34,3455 %-0,03
        EURO 36,3439 %-0,48
        GRAM ALTIN 2.853,42 %-0,66
        FAİZ 42,89 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 33,71 %-0,96
        BITCOIN 92.412,00 %4,63
        GBP/TRY 43,6788 %-0,34
        EUR/USD 1,0574 %-0,46
        BRENT 72,16 %0,42
        ÇEYREK ALTIN 4.665,34 %-0,66
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD enflasyon verileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD enflasyon verileri açıklandı

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD enflasyon verileri açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

        Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

        TÜFE, eylülde de yüzde 0,2 artmıştı.

        Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,6 artış kaydederken, ekimde yıllık enflasyon son 7 ayda ilk kez hızlandı.

        GIDA FİYATLARI ARTTI, BENZİN FİYATLARI DÜŞTÜ

        Bu dönemde beklentilere paralel gelen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,4 olmuştu.

        Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,4 yükselirken, TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkı yaptı. Gıda fiyatları da ekimde aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Öte yandan benzin fiyatları ekimde yüzde 0,9 azaldı.

        REKLAM

        Yıllık bazda ise barınma fiyatları yüzde 4,9, gıda fiyatları yüzde 2,1 arttı. Benzin fiyatları ise yıllık bazda yüzde 12,2 azalış kaydetti.

        ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERE PARALEL

        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde, eylülde de olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi.

        Geçen ay çekirdek enflasyon da beklentilere paralel gerçekleşti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Habertürk Anasayfa