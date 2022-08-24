ABD'den vize açıklaması

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ABD vizesine başvurmak isteyen Türk vatandaşlarının 1 yıl sonrasına randevu bulabilmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk vatandaşları için ABD vize sürecinin kasıtlı uzatıldığına ilişkin açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'deki ABD vize işleme kapasitesini genişletme sözü verdi.

Reuters'ın sorusunu yanıtlayan yetkili, "Bu konunun ikili ilişkimizde rahatsız edici olmasını istemiyoruz. Bunun Türkiye için bir hayal kırıklığı sorunu olduğu konusundaki endişelerini kabul ediyoruz dedi.

Ayrıca açıklamada, Ankara'daki yeni büyükelçilik binasında rutin göçmen olmayan vize randevularına devam edileceği ve bunun vize işleme kapasitesini artıracağı ifade edildi.

ÇAVUŞOĞLU: KASIT GÖRÜYORUZ

Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, "ABD ve bazı batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya veriyor, bu planlı. Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.