        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hem Rusya hem de Ukrayna taviz vermeli

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hem Rusya hem de Ukrayna taviz vermeli

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir barış anlaşmasının sağlanabilmesi için hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 18:56 Güncelleme: 17.08.2025 - 18:57
        ABD: Hem Rusya hem de Ukrayna taviz vermeli
        Dışişleri Bakanı Rubio, CBS News kanalına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan Alaska Zirvesi'nin sonrasını değerlendirdi.

        Zirvenin çok verimli geçtiğine işaret eden Rubio, bununla beraber hala üzerinde konuşulup anlaşılması gereken önemli meseleler olduğunu ve yarın Beyaz Saray'da yapılacak görüşmenin bu kapsamda çok önemli olduğunu ifade etti.

        "HER İKİ TARAFIN DA ÖDÜNLER VERMESİ GEREKECEK"

        ABD'li bakan, "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir." değerlendirmesini yaptı.

        Rubio, taraflar arasındaki güvenlik garantileri, toprak takası konuları ve diğer ana hususları görüşmeye devam ettiklerini aktararak, "Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapıyor değiliz, çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil." yorumunu yaptı.

        Barış anlaşması için hala gidilecek bir yol olduğunu kaydeden Rubio, "Barış anlaşmasının eşiğinde olduğumuzu söylemiyorum ancak bir hareketlilik olduğunu söylüyorum. Zelenskiy ve Avrupalı liderler bir takip toplantısı yapacak kadar ilerleme var." diye konuştu.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

