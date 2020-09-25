ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele almak üzere Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan'a gideceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo'nun 27 Eylül ve 2 Ekim'de Yunanistan'ın başkenti Atina, İtalya'nın başkenti Roma ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te ülke liderleri ile bir araya geleceği belirtildi.
Açıklamada, "Bakan Pompeo, Yunanistan'da Doğu Akdeniz'deki güvenliği, barışı ve refahı ilerletme konusundaki ortak taahhüdümüzü yenilemek ve eskiye dayanan güçlü ABD-Yunan ilişkisini kutlamak üzere Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek." ifadelerine yer verildi.
Bununla beraber ziyaret sırasında Yunanistan ile ortak bilim ve teknoloji anlaşması imzalanacağı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Bakan Pompeo, NATO Müttefiki Yunanistan ile güçlü güvenlik ortaklığının altını çizmek maksadıyla Girit adasındaki ABD Deniz üssünü de ziyaret edecek." denildi.
Pompeo'nun Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya geleceği kaydedilirken, görüşmede ikili ilişkiler, ortak güvenlik, bölgesel sorunlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele gibi konuların ele alınacağı belirtildi.
Vatikan'da Diplomasi Yoluyla Dinsel Özgürlüğü Geliştirmek ve Savunmak başlıklı bir konferansta konuşma yapması beklenen Pompeo'nun Hristiyan dünyasının dini liderleri ile de bir araya geleceği bildirildi.
Son olarak Pompeo'nun 2 Ekim'de Hırvatistan'a geçeceği ve Hırvat Başbakan Andrej Plenković ile ikili ilişkiler ve savunma işbirliğinin geliştirilmesi konularını görüşeceği kaydedildi.
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