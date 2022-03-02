ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklamalar

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu savaşa verilen yanıt birleşme oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde birleşme, Avrupa'da birleşme. Buna Rusya ve Belarus'ta binlerce insan da dahil.

Ukrayna'nın cesareti ilham verdi. Savaş için kullanılacak bahaneleri BM'de sıraladım ve arkasından gelecek olan işgali belirttim. Tam olarak bunlar gerçekleşti. Rusya reddetmiş olsa da bu gerçekleşti. Önceden planlanmış saldırı tam da bizim öngördüğümüz şekilde gerçekleşti.

"UKRAYNA'YA 1 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE DESTEK VERDİK"

Biz şunu söylemiştik; eğer Kremlin işgal emri verirse Ukrayna'nın kendisini korumasına yardım ederiz. Geçtiğimiz yıl içerisinde 1 milyar doların üzerinde Ukrayna'ya destek vermiş olduk. Geçtiğimiz günlerde hızlandırılmış bir transfer emri verdim. Ekipmanın Ukrayna ve müttefiklere gönderilmesi üzerine.

Ukrayna halkına insani destek de ulaştırıyoruz. Üç gün önce yeni destek açıkladık. Afetle mücadele desteği veriyoruz. Polonya da sınırda kurumumuz, diğer yetkililerle bir arada çalışıyor. Polonya, Moldova, Romanya, Macaristan, Slovakya gibi ülkelere yüz binlerce kişi geldi. Bunlar Rusya'nın şiddetinden kaçan kişiler. Ortak ve müttefiklerimizle sınırları açık tutmak ve kritik destek vermek için çalışıyoruz. Aynı zamanda Rusya'nın hesap vermesini sağlıyoruz.

"BELARUS'A İHRACAT KONTROLÜ GETİRİYORUZ"

1 Aralık'ta ben Rusya'nın çok ciddi sonuçlarla karşılaşacağını söylemiştim. ABD 30 ortak ve müttefikle birlikte bu taahhüdü gerçekleştirdi. Ciddi yaptırımlar ve ihracat kontrolleri devreye sokuldu. AB, Rusya bankalarını SWIFT sisteminden çıkardı.

Biz müttefiklerimizle bir görev gücü oluşturuyoruz. Onların müeyyide uygulaması için. Yatlar, özel jetler gibi çeşitli varlıklara el konulacak. Rusya'nın savunma sektörüne de yaptırım uyguluyoruz. 22 Rusya savunmasıyla ilgili şirketi, füze, İHA ya da elektronik sistemler üreten şirketler, şu anda Ukrayna'ya saldıran sistemler dahil olmak üzere. Aynı zamanda Belarus'a ihracat kontrolünü de devreye sokuyoruz.

Bu müeyyideler güçlü bir etkiye sahipler Rusya ekonomisi üzerine. Rusya borsasından çıkışlar gerçekleşti, faizler iki katına çıktı, Rusya'nın kredi notu düştü. Putin'in savaş fonu değeri de ciddi azaldı. Rusya'nın ekonomisine darbe vurmuş oluyoruz. Bu önümüzdeki yıllarda da hissedilmeye devam edecek.

"BU SAVAŞ RUS HALKININ DEĞİL, PUTİN'İN"

Başkan Biden'ın dediği gibi büyük uluslar blöf yapamazlar. ABD de blöf yapamaz. Dün akşam Başkan Biden'ın söylediği gibi bu Rusya halkının değil Putin'in savaşı. Rusya'nın askeri üyeleri karşı çıkıyor. Rusya halkı da liderlerinin yaptığı tercihten dolayı maalesef bedel ödeyecekler.

Benim Rusya halkına mesajım, eğer duyabiliyorlarsa, biz biliyoruz ki böyle bir savaşta yer almak istemiyorsunuz. Her yerdeki insanlar gibi aynı temel şeyleri istiyorsunuz. Temiz hava, temiz su, çocuklarınıza daha iyi hayatlar sunabilmek... Peki Putin'in bu sebepsiz saldırı sizin hayatlarınızı nasıl iyileştirecek? Bizim yaptırımlarımızın amacı siz değilsiniz. Amacımız devletinizin bu saldırıyı durdurması.

"RUSYA GERİ ÇEKİLİRSE BİZ DE AYNI ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Putin liderlik yapmak istiyorsa Rus askerlerinin ailelerine dönmelerine izin vermelidir. Biz her zaman diplomatik yolların kullanılması için kapıyı açık tutuyoruz. Askeri eylemler azaltılmadan bu politikanın başarılı olması zor olacak. Ancak Rusya geri çekilirse biz de aynı şeyi yapmaya hazır olacağız. Dostlarımla her gün temas halindeyim. Ateşkes ve Rusya güçlerinin çekilmesini sağlamak için Ukrayna devletinin diplomatik çabasını destekleyeceğiz

Yarın Brüksel'e uçuyor olacağım. NATO, AB ve ortaklarımızla bir araya geleceğiz. Attıkları adımlarından ötürü kendilerine teşekkür edeceğim. 5. maddeye taahhüdümüzü yineleyeceğiz. Ardından Polonya'ya hareket edeceğim. Ardından Baltık ülkelerine Estonya ve Letonya'ya gideceğim. Onlar NATO üyesidir. Her bir NATO toprağına her türlü saldırıya karşı koruyacağız, saldırı nereden gelirse gelsin. Nihai olarak BM'de tarihi bir oylama gerçekleştirdi. 141 ülke Rusya'yı kınayacak şekilde oy kullandı.

"PUTİN DÜNYADAN İZOLE EDİLMİŞ DURUMDA"

Oylamada uluslararası toplumun çok ciddi çoğunluğu BM'nin temel prensiplerini destekliyor. Rusya'nın saldırısına karşı çıkıyor. Bu belirsizlik dönemlerinde geleceğe dönük yolumuz Ukrayna'nın kendisini savunmasına destek olup, Rusya'ya hesap verdirmeliyiz. Putin daha önce hiç olmadığı kadar dünyadan izole edilmiş durumda. Başkan Biden'ın söylediği gibi Rusya'nın saldırısı Ukrayna'yı zayıflattı ama dünyanın geri kalanı güçlendirdi.

Kendimi Putin'in yerine koyamam ya da zihnini bilemem. Bizim odaklanacağımız tek şey attığı adımlar ve bizim bu adımlara tepkimiz. Otokrasilerin zayıf noktalarından bir tanesi doğruyu ifade edememeleri, Putin'e kim ne dedi bilmiyorum böyle bir saldırıyı başlatmadan önce ancak bunların hepsi spekülasyondan ibaret. Tek yapabileceğimiz bizim yaptığımız. Net bir şekilde nasıl yanıt vereceğimizi belirtmek. Müttefik ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam etmek, Rusya halkının kendisini savunmasına desteklemek. Putin'in ne düşündüğüne odaklanmaktan ziyade ne yaptığına odaklanmamız gerekiyor.

Bir süredir net şekilde ifade ettik, Amerikalılar olabilir Ukrayna'da. Oraya gitmek isteyen Amerikalıların gitmemesini söyledik. Ukrayna'ya destek vermenin çeşitli yolları var. Çeşitli STK'lara destek verilebilir, kaynak sağlanabilir ya da savunuculuk faaliyeti yapılabilir.

Yeni kabul edilen kanun çok yardımcı olacak bu konuda. Biz siber saldırılara, potansiyel saldırılara odaklanıyoruz, sadece Ukrayna'ya değil aynı zamanda bize karşı da. hem Ukrayna ile hem de kendi içimizde savunmamızı güçlendirmek için çalıştık."