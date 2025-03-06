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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı canlı yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı canlı yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın aslında ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı olduğunu söyledi. Fox News kanalında canlı yayında konuşan Rubio'nun alnına çizdiği 'haç' işareti dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:07
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        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
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        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme çalışmalarında Rus lider Putin ile Ukrayna ve Avrupa'yı dahil etmeden görüşme çabalarını ve savaş sürecini değerlendirdi.

        ABD'de Cumhuriyetçilere yakın Fox News kanalına konuşan Rubio, "Açıkçası, bu nükleer güçler arasında bir vekalet savaşı. Bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Ancak hiç kimsenin bunu sona erdirmek için herhangi bir fikri ya da planı yok" dedi.

        Rubio, Ukrayna ve müttefiklerinin bir stratejisi olmadığını, sadece "Ukrayna'ya ihtiyaç duydukları kadarını, gerektiği sürece vermeye devam edelim" prensibinin takip edildiğini belirtirken, Trump'ın en başından beri bunu "uzun süreli çıkmaza girmiş bir çatışma" olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

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        "Bu herkese açıklandı ve Başkan'ın burada yapmaya çalıştığı tek şeyin barışa giden bir yol olup olmadığını anlamak olduğu çok net bir şekilde ifade edildi. Ruslar ve Ukraynalılar olmak üzere her iki tarafla da temas kurmalıyız. Ukraynalılardan bunu sabote etmemelerini istedik. Başkan yardımcısı bu tür meseleleri çözmek için diplomasiye ihtiyaç olduğunu söylediğinde, Başkan Zelenskiy maalesef Başkan Yardımcısı'na meydan okuma ve diplomasinin mümkün olup olmadığını sorgulamaya başlama kararı aldı."

        Zelenskiy'nin pozisyonunu yeniden gözden geçirmesinden "memnuniyet duyduğunu" da söyleyen Rubio, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bunun sona erdirmek için bir yol bulmamız gereken bir çatışma olduğuna gerçekten inanıyorum. Bunun için her iki tarafın da taviz vermesi gerekecek ama her iki tarafı da masaya oturtmalıyız. Ukraynalılar orada olmalı - tabii ki burası onların ülkesi - ve Ruslar da o masada olmalı. Ve bunu sadece Başkan Trump mümkün kılabilir."

        Rubio'nun kafasında haç işareti

        Rubio yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı.

        Çeşitli Batı Hıristiyan kiliselerinde Büyük Perhiz'in ilk günü olan Kül Çarşambası, bu yıl 5 Mart'a denk geliyor.

        Katolik Kilisesi'nde Kül Çarşambası'nda cemaatin alnına külden haçlar çizilir, bu sırada rahip, “Topraktan geldin ve toprağa döneceksin” der. Bu küller, bir önceki Palmiye pazarında (Hz. İsa'nın Kudüs'e girişi bayramı) yakılan yaprakların külleridir.

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