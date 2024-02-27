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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkilerde mevcut işbirliğinin artarak sürdürülmesini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 00:24 Güncelleme: 27.02.2024 - 00:24
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Barzani ile görüştü
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, IKBY Başbakanı Barzani ile Washington'da bir araya geldi.

        Görüşme öncesinde kameralar karşısına geçen ikili, ABD ile IKBY arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan açıklamalarda bulundu.

        ABD'nin, IKBY ile ilişkilerine her zaman çok önem verdiğini belirten Blinken, hem Irak'ta hem de bölgede mevcut işbirliğinin artarak devamının önemli olduğunu dile getirdi.

        Washington ziyaretinden duyduğu memnuniyeti kaydeden Barzani de ABD ile ilişkilere çok değer verdiklerini ve masadaki konuları kapsamlı şekilde görüşeceklerini kaydetti.

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        #Blinken
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