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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Kurban Bayram mesajı | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Kurban Bayram mesajı

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Kurban Bayram'nı kutladı. Blinken mesajında, "Müslümanların mübarek Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın bu yıl pek çok Müslümanın derin acılar yaşadığı bir döneme denk geldiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:49
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        Blinken'dan Kurban Bayram mesajı
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yayımladığı mesajda Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı ve dünya genelinde İslamofobi ile mücadele eden Müslümanlara destek mesajı verdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan ve Blinken tarafından kaleme alınan mesajda, "Amerika Birleşik Devletleri adına, burada ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların mübarek Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın bu yıl pek çok Müslümanın derin acılar yaşadığı bir döneme denk geldiğini biliyoruz. Düşüncelerimiz baskıya maruz kalan ya da çatışmaların etkilerini yaşayanlarla, nefret kaynaklı şiddet ve İslamofobinin diğer biçimlerindeki küresel artışı yaşayanlarla birlikte. Kurban Bayramı, bayramı kutlayan pek çok kişi için inancın, fedakârlığın ve daha iyi bir gelecek için yeniden yeşertilen umudun anıldığı bir gündür. Bugün, Müslüman Amerikalıların liderliğini ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok Müslüman toplumun daha iyi bir dünyanın inşasına yaptığı katkıları takdir ediyor, herkesin özgürlük ve refahın tadını çıkarabileceği daha barışçıl bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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        #kurban bayramı
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