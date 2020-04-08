08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Thomas Modly, "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi kaptanı Brett Cozier'e yönelik ifadelerinin büyük tepki çekmesinin ardından istifasını verdi.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, kaptan Cozier'in, gemide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle personelin tahliyesine ilişkin gönderdiği mektubun basına sızmasının ardından kaptanı ihanetle suçlayan Modly, gelen tepkiler üzerine vekalet ettiği Genel Sekreterlik görevinden ayrıldı.
Savunma Bakanı Mark Esper'in Modly'nin istifasını kabul edip etmediği henüz netlik kazanmazken Kongrede Modly'ye yönelik artan eleştirilerin Esper'e çok seçenek bırakmadığı ifade ediliyor.
Modly'nin yerine Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri James McPherson'ın atanacağı konuşuluyor.
"YA ÇOK NAİF YA DA APTAL"
Kaptan Brett Crozier, gemideki Kovid-19 vakalarına ilişkin Amerikan Donanması'na yolladığı mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere de gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.
Kaptan Crozier, tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemide bulunan personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtmiş, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.
Modly ise Cozier'in mektubu güvenli olmayan bir e-mail ile 20'den fazla kişiye yolladığını belirterek, "Yaşadığımız bilgi çağında gönderdiği bu e-mailin kamuoyuna sızdırılacağını düşünmemişse bana göre bu gemiye kaptanlık etmek için ya çok naif veya çok aptaldır. Ya da başka bir alternatif var bunu kasıtlı olarak yaptı." ifadesini kullanmıştı.
Kaptanın kendisine doğrudan ulaşabildiği halde bunu yapmadığına dikkat çeken Modly, "Bu benim ve komuta zincirinin kendisine duyduğu güvene ihanetti. Bu ayrıca bir ihanetti çünkü bu mektubu kamuoyuna sızdırarak Washington DC'de büyük bir tartışmaya neden oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Modly'nin kaptana yönelik suçlayıcı ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. İlk etapta sözlerinin arkasında durduğunu söyleyen Modly, dün ise ifadelerinin maksadını aştığı gerekçesiyle özür dilemişti.
Theodore Roosevelt gemisi, üzerindeki 5 bine yakın personelle Guam adasında karantinaya alınmıştı.
Gemideki Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 176'ya ulaşmışken Kaptan Cozier'in de Kovid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkmıştı.
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