06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekter Vekili Thomas Modly, görevden alınan "USS Theodore Roosevelt" Uçak Gemisi kaptanı Brett Cozier'i ihanetle suçladı.
Modly, Roosevelt Uçak Gemisi personeline bir mektup yazarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine geminin boşaltılması talebine ilişkin mektubu basına sızdığı gerekçesiyle görevden alınan kaptan hakkında açıklamalarda bulundu
Cozier'in mektubu güvenli olmayan bir e-mail ile 20'den fazla kişiye yolladığını hatırlatan Modly, "Yaşadığımız bilgi çağında gönderdiği bu e-mailin kamuoyuna sızdırılacağını düşünmemişse bana göre bu gemiye kaptanlık etmek için ya çok naif veya çok aptaldır. Ya da başka bir alternatif var bunu kasıtlı olarak yaptı." ifadesini kullandı.
Modly, kaptanın kendisine doğrudan ulaşabildiği halde bunu yapmadığına dikkat çekerek, "Bu benim ve komuta zincirinin kendisine duyduğu güvene ihanetti. Bu ayrıca bir ihanetti çünkü bu mektubu kamuoyuna sızdırarak Washington DC'de büyük bir tartışmaya neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.
KAPTANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan bu hafta sonu gemiden ayrılırken gemi personelinin tezahüratlarıyla uğurlanan Cozier'in, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Cozier'in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Diğer taraftan, bu sabah itibarıyla Roosevelt Uçak Gemisi'nde Kovid-19'a yakalanan personel sayısı 173'e çıktı.
Yaklaşık 5 bin askerin görevli olduğu gemide yaklaşık 2 bin asker karaya çıkarıldı.
Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),şu an kadar bin 435 asker, 398 bakanlık bünyesinden görevli sivil memur, 336 asker aile bireyi ve 177 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 2 bin 364 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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