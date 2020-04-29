29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yemen'deki son durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Pompeo, açıklamasında, "ABD, özerklik ilanı da dahil olmak üzere Güney Geçiş Konseyi'nin son adımlarından endişe duymaktadır. Bu tür tek taraflı adımlar Yemen'deki istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir." ifadelerini kullandı.
Dünya geneli ve Ortadoğu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin devam ettiği bir ortamda GGK'nin attığı söz konusu adımın, ülkedeki gidişata daha da olumsuz etki edeceğini vurgulayan Pompeo, "GGK ile Yemen Hükümetine, Riyad Anlaşması çatısı altında siyasi süreci yeniden canlandırma çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
GÜNEY GEÇİŞ KONSEYİ'NİN ÖZERKLİK İLANI
GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.
Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.
AA'nın haberine göre; geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.
RİYAD ANLAŞMASI
GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.
Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.
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