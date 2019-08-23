23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, " Türkiye'ye sürekli S-400 hava savunma sistemini teslim alırsa, son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu" ifadesini kullandı.
ABD daha önce de Türkiye'yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasında eski ABD Başkanı Barack Obama'yı suçlamış, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme) Yasası kapsamında yaptırım uygulamak istemediğini açıkça ortaya koyarak, sert yaptırımlar yerine Türkiye ile müzakere edilmesi gerektiğini savunmuştu.
Rusya, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye ilk parti sevkiyatını 25 Temmuz itibarıyla tamamlamış, ikinci parti sevkiyat çalışmalarının sürdüğü açıklanmıştı. S-400'lerin üçüncü partisi ise deniz yoluyla Türkiye'ye getirilecek.
S-400'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı. S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor. Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.
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