Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Suriye için çağrı | Dış Haberler

        ABD'den Suriye için çağrı

        ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 18:25 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Suriye için çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Suriye halkının refahı için yaptırımların daha fazla hafifletilmesi gerektiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi çabalarını destekleme çağrısında bulundu.​​​​​​​

        Waltz, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

        Suriye hükümetine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye halkına yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin açıklamasıyla oluşan fırsatları değerlendirme çağrısında bulunan Waltz, halkın refahı için bu ülkeye yönelik yaptırımların daha da hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        Waltz, "Bu bağlamda, bu Konseyi, BM'nin 1267 sayılı kararı uyarınca yaptırımlara tabi tutulan bazı Suriye liderlerine yönelik yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere, BM'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesi çabalarını desteklemeye çağırıyoruz." dedi.

        Suriye hükümetinin, Esed rejiminin 50 yıllık baskısından kurtulmaya çalışırken önünde pek çok zorluk bulunduğuna dikkati çeken ABD Temsilcisi, bu zorluklar arasında tüm Suriyeliler için güvenlik, istikrar ve refah vaatlerinin yerine getirilmesinin yer aldığını belirtti.

        Waltz, Suriye'nin ilerlemesinin aynı zamanda yabancı ortakların desteğine de bağlı olacağına işaret ederek, bu nedenle Suriye'nin komşularıyla bağlarını güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

        ABD'nin Suriye'nin komşularıyla bağları yeniden kurmasına yardımcı olmaya devam edeceğini belirten Waltz, "Ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Ürdün de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin Suriye kurumlarını ve ekonomisini destekleme çabalarını da memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa