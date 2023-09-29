ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, NATO'nun barışı koruma gücünün Kosova'daki rahatsız edici şiddet döngüsünün bir sonucu olarak Kosova'daki güçlerini artırdığını söyledi.

Kosova'daki şiddet döngüsünün giderek kötüleştiğini ifade eden Kirby, Kosova çevresine yerleştirilen askeri birliklerin sadece Kosova'ya değil; NATO askerlerine karşı da tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Kirby, Sırpların Kosova sınırına tank ve topçu birlikleri de konuşlandırdığını belirtirken, "Bugün Dışişleri Bakanı Blinken, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı arayarak endişelerini aktardı" ifadesini kullandı.

Hem Sırbistan hem de Kosova'nın mevcut taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini altını çizen Kirby, "İki ülke iyi niyetle çalışmalı ve kışkırtıcı adımlar atmaktan kaçınmalı" dedi.

24 EYLÜL'DE GERGİNLİK TIRMANMIŞTI

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.