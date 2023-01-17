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Haberler Sağlık ABD'den son dakika Pfizer/BioNTech aşısı uyarısı!

ABD'den Pfizer/BioNTech aşısı uyarısı!

ABD'den Pfizer ve BioNTech'in güncellenen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına yönelik bir uyarı yapıldı. Aşının bazı yaşlılarda beyin felcine neden olabileceği iddia edildi

Giriş: 17.01.2023 - 16:46 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den son dakika Pfizer/BioNTech aşısı uyarısı!
ABD'den Pfizer/BioNTech aşısı uyarısı!
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Pfizer ve BioNTech şirketlerinin birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının güncellenmiş versiyonunun bazı yaşlılarda beyin felcine yol açabileceği belirtildi. Uyarı Amerikan Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Merkezi (CDC) ile Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'den geldi.

"DAHA FAZLA ARAŞTIRILMALI"

Yapılan incelemeler sonucu 65 yaş ve üzeri kişilerin Pfizer/BioNTech'in güncellenmiş aşısını yaptırdıktan 21 gün sonra damar tıkanıklığına dayalı felç olabileceği tespit edildi. Ancak daha büyük kapsamlı çalışmalarda ve diğer ülkelerin veri tabanı incelemesinde böyle bir uyarının çıkmadığı ve konunun daha fazla araştırılması gerektiği kaydedildi.

Pfizer ve BioNTech, yaşlılarda damar tıkanıklığı kaynaklı felç ihtimali hakkında bilgilendirildiklerini açıkladı. Durumun şu aşamada klinik bir risk oluşturmadığı belirtilirken, bilginin kamuoyuyla paylaşılmasının önemine dikkat çekildi. CDC ve FDA insanların aşılarını güncel tutmasını tavsiye etmeye devam ediyor.

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Haberi Hazırlayan : Demet Demirkır
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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