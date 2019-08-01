01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD istihbaratının, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldüğü yönünde bir bilgiye sahip olduğu belirtildi.
Amerikan NBC kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üç yetkili, Hamza bin Ladin'in öldüğüne inandıklarını açıkladı.
AA'nın haberine göre; Yetkililer, Hamza bin Ladin'in nerede, ne şekilde öldüğüne ve ABD'nin bunda dahlinin olup olmadığına ilişkin detaylara ise girmeyeceklerini ifade etti.
"ABD'NİN DAHLİ VAR" İDDİASI
Öte yandan Amerikan CNN kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir başka üst düzey yetkili de Hamza bin Ladin'in ölümünde ABD'nin dahlinin olduğunu, ancak detaya giremeyeceğini belirtti.
Beyaz Saray, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna hemen yanıtlamazken, ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının bu yöndeki sorusuna, "Yorum yok" karşılığını verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, mart ayında Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koymuştu.
Bakanlık, "El Kaide örgütü içinde yükselen lider" olarak tanımladığı Hamza bin Ladin'i 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine saldırmaya teşvik eden videolar çekmekle ve 2011'de öldürülen babası Usame bin Ladin'in intikamını almaya çalışmakla suçlamıştı.
Hamza bin Ladin 2017 yılından bu yana "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" statüsünde bulunuyordu.
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