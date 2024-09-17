ABD'den Eygi açıklaması: İsrail'den daha fazla detay istemeye devam edeceğiz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün korkunç bir trajedi olduğunu belirterek, İsrail'den daha fazla detay talep etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin oturumunda konuştu.

Konuşmasına kendisinin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirerek başlayan Greenfield, "Kimsenin hayatı gösteriye katıldığı için riske girmemeli." dedi.

Greenfield, "Bu korkunç trajedi hiç gerçekleşmemeliydi." diyerek, İsrail'den daha fazla detay talep etmeye ve sorumluların hesap vermesi için baskı kurmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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Eygi'nin ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ileten Greenfield, "Son yılda onun ve diğerlerinin de ölümü çok trajik ve gereksizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Greenfield, nerede olursa olsun acıya alışmamak gerektiğini ifade etti.

İSRAİL GÜÇLERİNİN EYGİ'Yİ ÖLDÜRMESİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.