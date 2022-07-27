ABD'den çip sektörüne 280 milyar dolarlık kaynak

ABD Senatosu, çip üretiminin ülke içinde artırılması ve bu konuda Çin ile daha iyi rekabet edilmesi amacıyla hazırlanan ve çip üretimi sektörüne 280 milyar dolarlık yardımı öngören yasa tasarısını onayladı.
ABD Senatosu Genel Kurulu, bugün CHIPS başlıklı yasa tasarısını oyladı.
33 senatörün "hayır" oyuna karşı 64 senatörün "evet" oyu ile kabul edilen tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanması, ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasını alması bekleniyor.
Yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa tasarısı, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.
Tasarı, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor. Tasarı toplamda 280 milyar dolarlık desteği öngörüyor.
Söz konusu tasarı ile çip alanında Çin ile rekabetin daha iyi bir seviyeye çekilmesi de bekleniyor
BIDEN: ARABA, BULAŞIK MAKİNESİ... HER ŞEYİN FİYATI DÜŞECEK
Biden, tasarının onaylanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tasarının "tarihi" önemde olduğunu kaydetti.
Tasarının yeni iş alanları açılmasına imkan tanıyacağına işaret eden Biden, "Amerikalılar ekonominin ve yaşam maliyetinin durumundan korkarken, CHIPS tasarısının tek bir yanıtı var: Amerika'da yarı iletkenlerin üretimini artıracak, arabalardan bulaşık makinalarına her şeyin fiyatını düşürecek."
Tasarı ile ABD'nin dışa bağımlılığının azalacağına dikkati çeken Biden, tasarının geçmesi için çalışan Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlere teşekkür etti.
* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.
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