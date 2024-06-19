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        Haberler Dünya Amerika ABD'den Bosnalı Sırp lider Dodik'in destekçilerine yaptırım | Dış Haberler

        ABD'den Bosnalı Sırp lider Dodik'in destekçilerine yaptırım

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'e destek sağlayan iki kişi ve 7 kuruluşa yaptırım kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 00:30 Güncelleme: 19.06.2024 - 00:30
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        ABD'den Bosnalı Sırp lider Dodik'in destekçilerine yaptırım
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        ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından; Dodik'in süregelen ve bölgesel barışı baltalamayı amaçlayan girişimlerinin kınandığı açıklamada, Dodik'in resmi pozisyonunu kişisel gelirini artırmak için kullandığı kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, bu çerçevede Dodik'in "kayırma şebekesine" önemli gelir sağlayan ve Dodik'in yürüttüğü yolsuzlukları destekleyen iki kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi.

        "Dodik bölgede istikrarsızlığı tetikleyen bir aktör olmaya devam ediyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Dodik'in Bosna Hersek'in anayasal çerçevesine saldırarak ülkenin Avro-Atlantik kurumlarındaki geleceğini tehdit ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, ABD'nin Dodik'in yolsuzluğunu ve halkı sömürmesini kolaylaştıranlarla mücadele etmek için elindeki tüm araçları kullanacağı vurgulandı.

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        #Son dakika haberler
        #Bosna Sırp Cumhuriyeti
        #ABD
        #Milorad Dodik
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