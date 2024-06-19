ABD'den Bosnalı Sırp lider Dodik'in destekçilerine yaptırım

REKLAM advertisement1

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından; Dodik'in süregelen ve bölgesel barışı baltalamayı amaçlayan girişimlerinin kınandığı açıklamada, Dodik'in resmi pozisyonunu kişisel gelirini artırmak için kullandığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, bu çerçevede Dodik'in "kayırma şebekesine" önemli gelir sağlayan ve Dodik'in yürüttüğü yolsuzlukları destekleyen iki kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi.

"Dodik bölgede istikrarsızlığı tetikleyen bir aktör olmaya devam ediyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Dodik'in Bosna Hersek'in anayasal çerçevesine saldırarak ülkenin Avro-Atlantik kurumlarındaki geleceğini tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin Dodik'in yolsuzluğunu ve halkı sömürmesini kolaylaştıranlarla mücadele etmek için elindeki tüm araçları kullanacağı vurgulandı.