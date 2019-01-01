ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi´nin yayınladığı muafiyet listesine göre Trump yönetimi, 1000 civarındaki Çin malına vergi muafiyeti tanıdı.

Nikkei Asian Review'da çıkan habere göre, ABD'nin 250 milyar dolar değerindeki Çin malına fikri mülkiyet ihlali nedeniyle üç kez getirdiği ve ticaret savaşına neden olan ek vergilerin yürürlüğe girmesinden itibaren ABD Ticaret Temsilciliği'ne çok sayıda muafiyet başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

Ekim ayından bu yana başvuruların 10 bini aştığı belirtilirken, bunlardan 1000 tanesinin reddedildiği ve incelemelerin sürdüğü açıklandı. Muafiyet tanınan 1000 civarı Çin malı ürün ise temmuz ayında yüzde 25 ek gümrük vergisine tabi tutulan endüstriyel makine ve elektronik ekipmanları kapsadığı ortaya çıktı.

Muafiyet, ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girdiği 6 Temmuz tarihinden itibaren geriye dönük olarak geçerli olacak.

Muaf tutulan ürünler arasında kağıt yapım ekipmanı, konveyör bant bileşenleri, klima termostatları, endüstriyel makineler ve elektronik parçalar gibi ürünler bulunuyor.

Başvuruları değerlendirmeye devam eden temsilciliğin henüz ağustos ve eylül ayında devre giren ve özellikle yarı iletkenleri kapsayan ürünler için alacağı karar merakla bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari krize yönelik anlaşmada önemli bir mesafe katedildiğini bildirmişti