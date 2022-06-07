ABD'den Abramovich hamlesi

Reuters

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Rus oligarklara yaptırım uygulanmaya devam ederken, ABD Rus milyarder Roman Abramovich için harekete geçti.

ABD'de bir mahkemede, Rus milyarder Abramovich'e ait iki lüks uçağa el konulması emri çıkardı. Ancak hükümetin yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki iki uçağa el koyup koyamayacağı belirsiz.

Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, 350 milyon dolarlık Boeing 787 Dreamliner ve 60 milyon dolarlık Gulfstream G650 ER'nin ABD sorumluluğunda olmadığını söyledi ve hükümetinin uçakların yerini bilip bilmediğini söylemeyi reddetti.

Söz konusu uçakların Rusya'ya uçuşu için herhangi bir yasal izin başvurusunda bulunulmadığını veya verilmediği, bu yüzden el koyma emri çıkarıldığı belirtildi.

Reuters haberinde Abramovich'in sözcüsünün, yorum talebine henüz yanıt vermediğini belirtti..

Yetkililer, Gulfstream'in 12 Mart'ta İstanbul'dan Moskova'ya uçtuğunu, ertesi gün Tel Aviv'e hareket ettiğini ve 15 Mart'ta İstanbul'dan Moskova'ya tekrar uçtuğunu aktardı.

AB YAPTIRIMINI DAVA ETTİ

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından AB yaptırım listesine eklenen İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski sahibi Abramovich, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesinde dava açtı.

AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramovich'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.