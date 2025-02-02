ABD'de uçak ambulans düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde dün uçak ambulansın düştüğü kaza sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
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ABD'nin Philadelphia şehrinde ambulans uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
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Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, Learjet 55 tipi ambulans uçak düştüğü sırada yerde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.
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Parker, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden kişinin kaza yerindeki bir araçta olduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar 19 yaralı olduğunu tespit ettik" dedi.
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 6 Meksikalı vatandaşın hayatını kaybettiğini doğruladı. Sheinbaum, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, konsolosluk yetkililerinin ailelerle temas halinde olduğunu kaydetti.
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Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde 6 kişinin bulunduğu hava ambulansı bir alışveriş merkezi yakınına düşmüştü.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.