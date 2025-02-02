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        Haberler Dünya ABD'de uçak ambulans düştü! 7 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        ABD'de uçak ambulans düştü! 7 kişi hayatını kaybetti

        ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde dün uçak ambulansın düştüğü kaza sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 02.02.2025 - 10:51
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          ABD'nin Philadelphia şehrinde ambulans uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

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          Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, Learjet 55 tipi ambulans uçak düştüğü sırada yerde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

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          Parker, düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybeden kişinin kaza yerindeki bir araçta olduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar 19 yaralı olduğunu tespit ettik" dedi.

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          Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 6 Meksikalı vatandaşın hayatını kaybettiğini doğruladı. Sheinbaum, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, konsolosluk yetkililerinin ailelerle temas halinde olduğunu kaydetti.

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          Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde 6 kişinin bulunduğu hava ambulansı bir alışveriş merkezi yakınına düşmüştü.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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