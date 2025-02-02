Güle güle Ndour!
Beşiktaş, bir süredir İtalya'ya transferi gündemde olan Cher Ndour ile yollarını ayırmak üzere. PSG ile anlaşılarak kiralık sözleşmesi sona erdirilen Ndour, Fiorentina yolcusu...
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Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonu olmadan PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile yollar ayrılıyor.
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PSG'nin bir süredir geri çağırıp satmak için görüşmelerde bulunduğu genç futbolcuya en ciddi talip Fiorentina oldu.
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İtalya'dan Bologna, Torino ve Como'nun da istediği 20 yaşındaki futbolcu için Mor Menekşeler'in, 10 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifi ile PSG'yi ikna ettiği bildirildi.
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Süreç hakkında bilgilendirilen Beşiktaş da hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de orta alandaki kalabalıklığı gidermek için Ndour'un gitmesine onay verdi.
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Taraflar arasında evrak işlemleri sürerken bir süredir grip nedeniyle yatağa düşen Ndour'un kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
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Ndour Beşiktaş'ta 22 maçta 1 gol ve 2 asist üretti.
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