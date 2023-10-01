ABD'de Türkiye konulu konferanstaki Ermeni protestoculara polis müdahale etti: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

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Los Angeles şehrinde polis, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve USC Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans programı ortak sponsorluğunda düzenlenen konferansta sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan Ermeni gruba müdahale etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya sert tepki gelirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Habertürk'e özel açıklamada bulundu.

Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar'a verilen yazılı açıklamada, olayla ilgili Los Angeles Polis Müdürlüğü ile yakın temasta olunduğu belirtildi.

ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti Haberi Görüntüle

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarında şu ifadelere yer verildi;

"*29 Eylül'de Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte Türk büyükelçisinin de dahil olduğu bir olaya ilişkin raporların farkındayız.

* Bu konuyu araştırmak için LAPD (Los Angeles Polis Departmanı) ile birlikte çalışıyoruz.

* Diplomatların emniyeti konusundaki kesin kararlılığımızı yineliyoruz ve diplomasiyi yürütenlerin emniyetini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

* Şu anda sunacak başka bilgimiz yok."