Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de Türk veliler, Arizona okul müfredatındaki Süryani Soykırımı iddialarına tepki gösterdi | Dış Haberler

        ABD'de Türk veliler, Arizona okul müfredatındaki Süryani Soykırımı iddialarına tepki gösterdi

        ABD'nin Arizona eyaletinde Eğitim Departmanı'nın, eyalette faaliyet gösteren Soykırım Çalışmaları Merkezi'nin çalışmalarının ardından Türklerin Süryani toplumuna karşı "soykırım işlediği" yönünde tarihi bir teze ortaokul müfredatında yer vereceği bildirildi. Türk kökenli bazı öğrenci velileriyse buna karşı çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 01:47 Güncelleme: 14.09.2024 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de Türk velilerden okul müfredatına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arizona Türk-Amerikan toplumunun bazı üyeleri, eyaletin ortaokullarındaki yeni yıl müfredatında, Türklerin Süryani toplumuna karşı "soykırım işlediği" yönünde tarihi bir teze yer verilmesine tepki için imza kampanyası başlattı.

        Eyaletin Türk kökenli bazı öğrenci velileri, Arizona Eğitim Departmanı'na ilettikleri dilekçe ve mesajlarda, tarihi gerçekliği olmayan "Asur soykırımının" kendi çocuklarına okutulacak olmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

        Türk velilerce Eğitim Departmanı'na gönderilen dilekçede, "Arizona Türk-Amerikan toplumu ve öğrenci velileri olarak, Eğitim Departmanı'nın okul müfredatına tarihi gerçeklikten uzak şekilde, "Asur soykırımı" iddialarını dahil etme yönünde tek taraflı bir karar aldığını öğrenmekten gerçekten hayal kırıklığına uğradık." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Dilekçede, soykırıma uğradığı iddia edilen Süryani, Yunan ve Ermeni gibi unsurların, I. Dünya Savaşı ve sonrasında, Rusya ve müttefiklerinin yanında Türk devletine karşı ayaklandığı, düşman safında kendi devletlerine karşı savaşırken verdiği kayıpları ise "bir soykırım gibi gösterme" çabasına girdikleri belirtildi.

        Eğitim Departmanı'nın bu kararının "adaletsizliğine" dikkati çeken Türk ebeveynler ayrıca bu uygulamanın, Türk çocuklarını "soykırımcı" etiketiyle tehlikeye atacağı, taciz ve hatta fiziksel saldırıların hedefi yapacağı endişelerini dile getirdi.

        Dilekçenin sonunda Arizona Eğitim Departmanı'ndan, Türk toplumunu itham eden böylesi bir "soykırım iddiasını" müfredata dahil etmeden önce karşı tarafın görüşlerini de dahil eden bir araştırma yapılmasının önemi vurgulandı.

        "TÜM ÇOCUKLARA YAPILMIŞ BİR HAKSIZLIK"

        Türk-Amerikan Dayanışma Kültür ve Eğitim Vakfı (TASCEF) Başkanı Oğuzhan Özhan, AA'ya yaptığı açıklamada, "Amerika'da yaşayan bir yurttaş olarak, Arizona Eğitim Departmanı'nın 'Türkler tarafından yapılan Süryani soykırımı' diye gerçek dışı aldığı karardan ve bunun okullarda çocuklara öğretilmesinden dolayı gerçekten çok büyük üzüntü duymaktayım." sözlerine yer verdi.

        REKLAM

        Asıl hedefin Türk yurttaşlarının diğer toplumlara kötü gösterilmesi olduğu düşüncesini dillendiren Özhan, "Bunu kendi çocuğum dahil, tüm çocuklara yapılmış bir haksızlık olarak görmekteyim." diye ekledi.

        Özhan, alınan kararı kınadığını belirterek, Eğitim Departmanı'nın bu kararı tekrar gözden geçirmesi ve çocukların hafızalarının "yalan yanlış bilgilerle doldurulmaması" gereğini kaydetti.

        Öte yandan, imza kampanyasına destek veren Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) Başkanı Fatih Özonur da Eğitim Departmanı'nın kararına tepki göstererek, "Tarih, çatışmanın her iki tarafına da bakan ve gerçek arşiv araştırmaları yapan dürüst, cesur tarihçiler tarafından yazılsaydı, bu temelsiz geriye dönük soykırım yalanları derhal reddedilirdi." ifadelerine yer verdi.

        Arizona'da yaşayan binlerce Türk'ün vergi paralarıyla desteklenen Eğitim Departmanı gibi bir kurumun "tarihi çarpıtan temelsiz bilgilere" bu şekilde yer veremeyeceği uyarısında bulunan Özonur, ilerleyen günlerde söz konusu kurumun önünde düzenleyecekleri protestolarla tepkilerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

        Özonur, "Bu küçük çocukların zihinlerini günümüzün propaganda lobilerinin politik sorunları için kullanmak, yüzde 100 bir kesinlikle yanlıştır ve özünde ırkçı bir yaklaşımdır." diye ekledi.

        Syriac Press isimli internet sayfasında 26 Ağustos tarihinde yayınlanan bildiride, Arizona'da Eğitim Departmanı'nın söz konusu kararı almasının ardında, eyalette faaliyet gösteren Soykırım Çalışmaları Merkezi'nin yıllar süren çalışmalarının neticesi olduğu vurgulanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #türkiye
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de
        Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tetiğe bastığı tabanca tutukluk yaptı!
        Tetiğe bastığı tabanca tutukluk yaptı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Habertürk Anasayfa