ABD'de tüketici güveni mayısta düşüşünü sürdürdü

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mayıs ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla 1,4 puan azalarak 50,8'e indi.

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Art arda beş aydır düşüş gösteren tüketici güven endeksi, Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 53,1 değerini alacağı öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, nisanda 52,2 değerini almıştı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık bazda 2,2 puan azalarak 57,6'ya geriledi.

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Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 0,8 puan azalışla 46,5'e indi.

ENFLASYON BEKLENTİLERE YÜKSELİŞTE

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 6,5'ten yüzde 7,3'e tırmanarak 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4,4'den yüzde 4,6'ya çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninde art arda dört ay kaydedilen sert düşüşlerin ardından yalnızca 1,4 puanlık gerileme yaşandığını belirtti. Tüketici güveninin ocak ayından bu yana neredeyse yüzde 30 azaldığını belirten Hsu, tüketicilerin neredeyse dörtte üçünün tarifeleri işaret ettiğini aktardı. Hsu, "Ticaret politikasıyla ilgili belirsizlik tüketicilerin ekonomi hakkındaki düşüncelerine hakim olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. ABD'nin Çin'e yönelik tarifelerde geçici bir indirime gitmesinin ardından anket göstergelerinin bazılarında sınırlı iyileşme işaretleri görüldüğünü belirten Hsu, ancak bu ilk toparlanmaların genel tabloyu değiştirecek kadar güçlü olmadığını kaydetti. Hsu, tüketicilerin ekonomi hakkında karamsar görüşler bildirmeye devam ettiğini aktardı.