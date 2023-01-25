ABD'de tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü

HABERTURK.COM / AA

ABD'nin Kansas şehrinde kamyonetinde cansız bulunan bir kişinin köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla vurularak öldüğü belirlendi.

Yetkililer, 30 yaşındaki Joseph Austin Smith'in kamyonetinde bir silahla vurularak hayatını kaybettiğini bildirildi.

Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.

Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı kaydedildi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, o sırada kamyonda başka birinin olup olmadığının henüz belli olmadığı ifade edildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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